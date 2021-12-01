Верховный суд защитил дорожный знак «Фотовидеофиксация»

Добавление знака, предупреждающего о фото- и видеофиксации нарушений, в Правила дорожного движения признано Верховным судом РФ законным, сообщили в пресс-службе суда.

Российских водителей предупредили об изменении дорожных знаков с 1 сентября

Суд отклонил иск россиянина, который считал, что знак «Фотовидеофиксация» оказывает должный эффект на водителей лишь на время. По мнению истца, из-за данного знака автолюбители сдерживаются лишь в зоне действия камеры, но при этом безнаказанно нарушают ПДД и провоцируют аварийные ситуации на тех участках дороги, где фото- и видеофиксации нет.

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появится в России с 1 марта текущего года. Он предупреждает о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер и устанавливается на въездах в населённые пункты. На трассах новый знак устанавливается на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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