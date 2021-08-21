Российских водителей предупредили об изменении дорожных знаков с 1 сентября

Вместо действующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах появится новый знак 6.22, уточняет РИА Новости.

Знак 6.22 отличается от версии 8.23 тем, что устанавливается самостоятельно, без других знаков, только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Благодаря этому сотрудники ГИБДД рассчитывают уменьшить количество знаков фотовидеофиксации, заполонивших улицы.

Напомним, знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать также на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

