Верховный суд запретил звуковую рекламу в любом виде

Предприятие обжаловало решение ФАС. Оно ссылалось на закон о рекламе, который запрещает её звуковой вариант через оборудование, которое устанавливается на внешних конструкциях зданий. В данном же случае звуковые колонки размещались в нестационарном варианте.

Верховный суд РФ постановил, что размещение колонок на ступенях здания не может влиять на решение о недопустимости распространения звуковой рекламы обозначенных объектов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно ФАС концептуально поддержала отмену запрета на рекламу пива на стадионах, однако против отмены запрета на рекламу пива во время трансляций игр.

