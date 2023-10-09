Верховный суд запретил звуковую рекламу в любом виде
Верховный суд России одобрил запрет на распространение звуковой рекламы, который был введён Федеральной антимонопольной службой. Высшая судебная инстанция признала незаконной соответствующую рекламу на стене «Кинотеатра Центральный» в столице Якутии.
Как сообщают «Известия», судебное разбирательство было инициировано в связи с тем, что в 2022 году управление ФАС по Якутии признало, что местная компания нарушила закон о рекламе. Она организовала звуковую рекламу со светодиодного экрана через колонки у входа в кинотеатр в Якутске.
Предприятие обжаловало решение ФАС. Оно ссылалось на закон о рекламе, который запрещает её звуковой вариант через оборудование, которое устанавливается на внешних конструкциях зданий. В данном же случае звуковые колонки размещались в нестационарном варианте.
Верховный суд РФ постановил, что размещение колонок на ступенях здания не может влиять на решение о недопустимости распространения звуковой рекламы обозначенных объектов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно ФАС концептуально поддержала отмену запрета на рекламу пива на стадионах, однако против отмены запрета на рекламу пива во время трансляций игр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru