В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли 2 человека

В Саратовской области на автодороге вблизи Красного Кута в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным источника, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы. Сейчас они находятся в медучреждениях.