В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли 2 человека

В Саратовской области на автодороге вблизи Красного Кута в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным источника, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы. Сейчас они находятся в медучреждениях.

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Известно, что авто ЗИЛ, которым управлял мужчина 1976 года рождения, и Kia Rio под управлением мужчины 1991 года рождения столкнулись 23 ноября примерно в 23:20 часа по местному времени (22:20 по Москве).

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее RT сообщил, что число пострадавших в результате ДТП с пассажирской «газелью» в Буйнакском районе Дагестана увеличилось до десяти.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобильСмертьДТПСаратовская Область

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