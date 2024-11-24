Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали
24 ноября 202406:32
Рост военных расходов в бюджете России возник на фоне нужд специальной военной операции, сообщил телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, рост расходов не был запланирован в долгосрочной перспективе. Однако для любых военных действий необходим пересмотр бюджета страны.
Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель заявили, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет
- Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали
- Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских
- Госдума: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву JASSM
- Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией
- Блогер Шарий: Сотрудники иностранных посольств покинули Украину
- СМИ: Противоречия в команде Трампа доходят до драк
- Украину уличили во лжи из-за информации о гибели генерала РФ и бойцов КНДР
- Над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ
- Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru