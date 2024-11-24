Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали

По его словам, рост расходов не был запланирован в долгосрочной перспективе. Однако для любых военных действий необходим пересмотр бюджета страны.

Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

