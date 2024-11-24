Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали

Рост военных расходов в бюджете России возник на фоне нужд специальной военной операции, сообщил телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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По его словам, рост расходов не был запланирован в долгосрочной перспективе. Однако для любых военных действий необходим пересмотр бюджета страны.

Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияДмитрий Медведев

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