Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией
В настоящее время Североатлантический альянс не готов к войне на истощение с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, украинского посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
По его словам, НАТО не обладает арсеналом ракет и дронов, сопоставимым с российским. Вооружение, которое поставляется Альянсом на Украину и используется самими членами блока, слишком дорогое, поэтому невозможно производить их большое количество.
Ранее Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru