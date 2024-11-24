Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией

В настоящее время Североатлантический альянс не готов к войне на истощение с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, украинского посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Залужный: Началась третья мировая война

По его словам, НАТО не обладает арсеналом ракет и дронов, сопоставимым с российским. Вооружение, которое поставляется Альянсом на Украину и используется самими членами блока, слишком дорогое, поэтому невозможно производить их большое количество.

Ранее Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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