Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией

По его словам, НАТО не обладает арсеналом ракет и дронов, сопоставимым с российским. Вооружение, которое поставляется Альянсом на Украину и используется самими членами блока, слишком дорогое, поэтому невозможно производить их большое количество.

Ранее Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

