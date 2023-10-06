ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 тысяч рублей

В ведомство обратился гражданин, который пожаловался на рекламу в Москве опции банка «Гарантированная ставка» при выдаче кредита, в которой крупным шрифтом указывалась информация о ставке от 4%. При этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость займа — сумме, сроке, договоре страхования — были размещены «в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». Как отметили в ФАС, потребителей вводили в заблуждение и предоставляли им неполную информацию об условиях акции.

Антимонопольное ведомство признало рекламу кредита ненадлежащей, выдало «Почта банку» предписание о прекращении нарушения законодательства, пишет RT. Было возбуждено административное дело, по итогам разбирательства ФАС оштрафовала банк на 500 тысяч рублей.

