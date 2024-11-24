Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских

Посол Ирана в Москве Казем Джалали прокомментировал в социальной сети Х массовую драку студентов у здания Казанского федерального университета.

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Дипломат осудил жестокое задержание иностранных молодых людей и призвал наказать сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту. Посол взял на контроль этот вопрос. По его словам, достигнуты «хорошие результаты».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих зачинщиков массовой драки в Казани. Инцидент произошел на Гвардейской улице в столице Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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