Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских
Посол Ирана в Москве Казем Джалали прокомментировал в социальной сети Х массовую драку студентов у здания Казанского федерального университета.
Дипломат осудил жестокое задержание иностранных молодых людей и призвал наказать сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту. Посол взял на контроль этот вопрос. По его словам, достигнуты «хорошие результаты».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих зачинщиков массовой драки в Казани. Инцидент произошел на Гвардейской улице в столице Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru