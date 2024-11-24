Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских

Дипломат осудил жестокое задержание иностранных молодых людей и призвал наказать сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту. Посол взял на контроль этот вопрос. По его словам, достигнуты «хорошие результаты».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих зачинщиков массовой драки в Казани. Инцидент произошел на Гвардейской улице в столице Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

