Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность
Российский президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, сообщает «Лента.ру».
Отныне владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы будут против. До сих пор для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест паркинга, либо решение суда.
Ранее стало известно, что за самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штраф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru