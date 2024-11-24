Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность

Российский президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, сообщает «Лента.ру».

Отныне владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы будут против. До сих пор для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест паркинга, либо решение суда.

Ранее стало известно, что за самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штраф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

