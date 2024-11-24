Госдума: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву JASSM
США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Михаила Шеремета.
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление - в пропасть», — заявил парламентарий. Он отметил, что JASSM не смогут переломить ситуацию на фронте.
Ранее стало известно, что американская администрация «открыта» для отправки Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru