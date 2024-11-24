Госдума: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву JASSM

США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Михаила Шеремета.

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«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление - в пропасть», — заявил парламентарий. Он отметил, что JASSM не смогут переломить ситуацию на фронте.

Ранее стало известно, что американская администрация «открыта» для отправки Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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