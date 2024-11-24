СМИ: Маск вновь возглавил список богатейших людей в мире
24 ноября 202408:03
Миллиардер из США Илон Маск побил собственный рекорд, вновь став богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg.
Его чистое состояние достигло исторического максимума — 347,8 миллиарда. Отчасти такой рекорд связан с продолжающимся ростом акций его компании Tesla. Прошлый рекорд — 340,4 миллиарда — Маск установил в ноябре 2021 года.
На втором месте рейтинга находится бизнесмен Джефф Безос (219 миллиардов долларов).
Ранее Маск отказался от ужина из-за дороговизны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ
- Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность
- СМИ: Маск вновь возглавил список богатейших людей в мире
- Меркель заявила, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет
- Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали
- Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских
- Госдума: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву JASSM
- Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией
- Блогер Шарий: Сотрудники иностранных посольств покинули Украину
- СМИ: Противоречия в команде Трампа доходят до драк
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru