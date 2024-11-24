СМИ: Маск вновь возглавил список богатейших людей в мире

Миллиардер из США Илон Маск побил собственный рекорд, вновь став богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg.

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Его чистое состояние достигло исторического максимума — 347,8 миллиарда. Отчасти такой рекорд связан с продолжающимся ростом акций его компании Tesla. Прошлый рекорд — 340,4 миллиарда — Маск установил в ноябре 2021 года.

На втором месте рейтинга находится бизнесмен Джефф Безос (219 миллиардов долларов).

Ранее Маск отказался от ужина из-за дороговизны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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