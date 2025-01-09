Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП
Верховный суд РФ постановил, что употребление алкоголя водителем, который ждет дорожного инспектора после ДТП, произошедшего по его вине, незаконно. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, которое опубликовано на портале «Легалакт».
Речь идет об аварии, произошедшей в марте 2023 года с жителем Карелии. Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен), оштрафован на 30 тысяч рублей и водительских прав на 1,5 года.
ВС оставил без изменения решения судов нижестоящих инстанций, не удовлетворив таким образом жалобу участника ДТП.
В материалах дела уточняется, что мужчина ехал на машине своей знакомой, съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения. Пока водитель ждал инспектора ГИБДД для оформления аварии, он употребил алкоголь. За это суд лишил его прав и оштрафовал. Однако участник дорожного происшествия попытался обжаловать решение.
Карельская прокуратура ранее инициировала проверку крупного ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru