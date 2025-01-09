Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП

Верховный суд РФ постановил, что употребление алкоголя водителем, который ждет дорожного инспектора после ДТП, произошедшего по его вине, незаконно. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, которое опубликовано на портале «Легалакт».

Речь идет об аварии, произошедшей в марте 2023 года с жителем Карелии. Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен), оштрафован на 30 тысяч рублей и водительских прав на 1,5 года.