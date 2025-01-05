Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Карелии

В ДТП пострадали по меньшей мере семь туристов. Трое из них госпитализированы. К месту аварии выслали вертолет.



Работу правоохранительных органов на месте происшествия взял под контроль районный прокурор Дмитрий Бычихин



Ранее стало известно, что при аварии на трассе под Оренбургом пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

