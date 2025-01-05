Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Карелии

Карельская прокуратура инициировала проверку крупного ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Предварительно ведомство установило, что пассажирский автобус съехал в кювет на трассе «Кола», неподалеку от поселка Ляскеля. После этого транспортное средство перевернулось.

Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

В ДТП пострадали по меньшей мере семь туристов. Трое из них госпитализированы. К месту аварии выслали вертолет.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия взял под контроль районный прокурор Дмитрий Бычихин

Ранее стало известно, что при аварии на трассе под Оренбургом пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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