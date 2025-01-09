Участок трассы М-5 в Татарстане закрыли из-за снегопада и гололедицы
В Татарстане ввели временные ограничения движения на участке автодороги М-5 «Урал». Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.
В сообщении уточняется, что ограничения касаются только пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Мера связана с плохими погодными условиями. Ограничения введены с 10:00 по московскому времени, действовать они будут до улучшения погоды.
В республике в четверг, 8 января, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 °C. Синоптики предупредили о сильной гололедице, снежной каше и заносах на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье в ДТП с грузовым поездом погибли два человека.
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