Участок трассы М-5 в Татарстане закрыли из-за снегопада и гололедицы

В сообщении уточняется, что ограничения касаются только пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Мера связана с плохими погодными условиями. Ограничения введены с 10:00 по московскому времени, действовать они будут до улучшения погоды.

В республике в четверг, 8 января, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 °C. Синоптики предупредили о сильной гололедице, снежной каше и заносах на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в ДТП с грузовым поездом погибли два человека.







