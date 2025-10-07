В Госдуме предложили ввести цифровые ветпаспорта для животных

По их мнению, положения о ветпаспорте следует внести в готовящийся федеральный закон о регистрации домашних животных.

Парламентарии указали, что электронный документ станет аналогом бумажной версии. В нём будет содержаться информация о виде, породе, поле, годе рождения и маркировке питомца, а также о владельце животного, о прививках и ветпроцедурах.

Авторы инициативы отметили, что оформленный через «Госуслуги» электронный ветпаспорт сможет использоваться для поездок, получения медуслуг, регистрации в гостиницах для животных и в прочих ситуациях. Кроме того, он упростит доступ к актуальной информации о питомце.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли межфракционный законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

