В Госдуме предложили ввести цифровые ветпаспорта для животных
В России следует ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных. Как пишет РИА Новости, такое предложение главе Минприроды РФ Александру Козлову направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов.
По их мнению, положения о ветпаспорте следует внести в готовящийся федеральный закон о регистрации домашних животных.
Парламентарии указали, что электронный документ станет аналогом бумажной версии. В нём будет содержаться информация о виде, породе, поле, годе рождения и маркировке питомца, а также о владельце животного, о прививках и ветпроцедурах.
Авторы инициативы отметили, что оформленный через «Госуслуги» электронный ветпаспорт сможет использоваться для поездок, получения медуслуг, регистрации в гостиницах для животных и в прочих ситуациях. Кроме того, он упростит доступ к актуальной информации о питомце.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли межфракционный законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
