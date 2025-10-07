Госдума одобрила законопроект об отмене испытаний при поступлении в полицию
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, отменяющий испытания при поступлении на службу в полицию. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В настоящее время для поступившего на службу в органы внутренних дел законом установлено испытание на срок от двух до шести месяцев, цель которого заключается в проверки уровня подготовки кандидата и соответствия должности
«Данная процедура негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел, увеличивая срок принятия на службу граждан», - говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы предлагают вместо испытания установить для впервые поступающих на службу индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя (начальника) и наставника из числа опытных сотрудников.
