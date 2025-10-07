Херш: В администрации Трампа обеспокоены его когнитивным состоянием

В Белом доме растет обеспокоенность из-за состояния когнитивных функций президента США Дональда Трампа, сообщил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в администрации.

По данным журналиста, обеспокоенность усилилась после выступления Трампа 30 сентября на базе морской пехоты в Куантико. Его 71-минутная речь перед генералами и адмиралами, по словам присутствовавших, сопровождалась признаками «умственной дезорганизации» и неспособностью концентрироваться на ключевых темах.

Херш пишет, что глава государства, прежде умевший чувствовать настроение аудитории, теперь «не способен читать зал» и вместо системного анализа внешней политики снова перечислял свои «величайшие достижения», включая мнимое урегулирование конфликтов между Индией и Пакистаном.

Некоторые приближенные президента, по словам журналиста, воспринимают подобные эпизоды как тревожный сигнал возможных когнитивных нарушений — повторяющихся высказываний и потери фокуса, передает «Радиоточка НСН».

