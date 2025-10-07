Херш: В администрации Трампа обеспокоены его когнитивным состоянием

Херш пишет, что глава государства, прежде умевший чувствовать настроение аудитории, теперь «не способен читать зал» и вместо системного анализа внешней политики снова перечислял свои «величайшие достижения», включая мнимое урегулирование конфликтов между Индией и Пакистаном.

Некоторые приближенные президента, по словам журналиста, воспринимают подобные эпизоды как тревожный сигнал возможных когнитивных нарушений — повторяющихся высказываний и потери фокуса, передает «Радиоточка НСН».

