Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне. Она нанесла удар кухонным ножом своему сожителю в ответ на побои и использование удушающего приёма. Ссору наблюдал ребенок. Инстанция решила, что обвиняемая действовала в условиях «опасного посягательства».

Прежде суд первой инстанции постановил, что действия мужчины не угрожали обвиняемой, поэтому квалифицировал действия фигурантки как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, передает «РБК». Это решение обжаловано.

По данным СМИ со ссылкой на исследование от 2019 года, около 80% россиянок, осуждённых за умышленное убийство, и 83% женщин, осуждённых за убийство при превышении самообороны, защищались от насилия партнёра.

Ранее телеведущая Анна Шафран раскритиковала законопроект о профилактике семейного насилия. Она считает, что из-за этого закона мужчины откажутся вступать в брак. По ее словам, законопроект о профилактике семейного насилия абсолютно разрушает семью, лежащую в основе общества: «Получается, что мужчинам проще не вступать в брак и не создавать семью в таких условиях, потому что появляется такое количество рисков попасть под уголовную ответственность, под дискриминацию», - отметила Шафран.



