Верховный суд: Родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей

Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать платежи по коммунальным услугам за детей до того момента, пока они не станут совершеннолетними, сообщает РИА Новости.

Средний платеж россиян за коммунальные услуги превысил 4000 рублей в 2024 году

На это не влияет, проживают ли они вместе с детьми или нет.

Ранее товарищество собственников жилья в Томске подало в суд на местного жителя, который более пяти лет не оплачивал коммунальные услуги. Долг составил 445 тысяч рублей. В суде первой инстанции иск частично удовлетворили — с должника и его матери взыскали средства. Позднее дело попало на рассмотрение в Верховном суде. Там указали, что взыскивать долг нужно с его родителей.

Ранее стало известно, что летом тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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