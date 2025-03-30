Верховный суд: Родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей

На это не влияет, проживают ли они вместе с детьми или нет.

Ранее товарищество собственников жилья в Томске подало в суд на местного жителя, который более пяти лет не оплачивал коммунальные услуги. Долг составил 445 тысяч рублей. В суде первой инстанции иск частично удовлетворили — с должника и его матери взыскали средства. Позднее дело попало на рассмотрение в Верховном суде. Там указали, что взыскивать долг нужно с его родителей.

Ранее стало известно, что летом тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

