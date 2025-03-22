Депутат Кошелев: Летом тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

Тарифы ЖКХ проиндексируют в июле в среднем на 11,9%. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, с 1 июля изменятся тарифы на газ, электричество, воду и отопление.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране», — заявил Кошелев.

Итоговые суммы в каждом регионе окажутся разными, так как окончательные решения по ценам принимают службы по тарифам в регионах, основываясь на федеральных коридорах индексации. Минимальный порог роста ожидает Амурскую область и Республику Алтай, максимальный — Пермский край, Архангельскую и Кемеровскую области.

Ранее стало известно, что в июле в России произойдет традиционный рост тарифов ЖКХ, стоимость коммунальных услуг увеличится на 4-15%.

