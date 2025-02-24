Средний платеж россиян за коммунальные услуги превысил 4000 рублей в 2024 году

Анзалитики подсчитали, что в первом квартале 2024 года средний чек составил 4242 рубля, во втором — 4288 рублей, однако с третьего квартала показатель начал снижаться и достиг к четвертому кварталу 4029 рублей.

Снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг эксперты объяснили погодными особенностями прошлого года и сезонностью. В частности, влияние оказала аномально теплая зима, повлекшая сокращение расхода горячей воды, газа и электричества.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что введение единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг сделает жизнь россиян проще. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

