Средний платеж россиян за коммунальные услуги превысил 4000 рублей в 2024 году
Средний платеж жителей России за жилищно-коммунальные услуги превысил 4000 рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов банка «Русский стандарт».
Анзалитики подсчитали, что в первом квартале 2024 года средний чек составил 4242 рубля, во втором — 4288 рублей, однако с третьего квартала показатель начал снижаться и достиг к четвертому кварталу 4029 рублей.
Снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг эксперты объяснили погодными особенностями прошлого года и сезонностью. В частности, влияние оказала аномально теплая зима, повлекшая сокращение расхода горячей воды, газа и электричества.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что введение единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг сделает жизнь россиян проще. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru