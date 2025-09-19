В Москве рассказали, как ИИ помогает бороться с самостроем

Госинспекция по недвижимости города Москвы задействует цифровые аналитические инструменты — от дистанционного мониторинга с помощью дронов до нейросетей и машинного обучения для автоматизации выявления нарушений и повышения эффективности надзора. Об этом начальник ведомства Иван Бобров заявил на технологичном форуме стран БРИКС «Облачные города», проходящем в Москве.

Решения работают уже практически на всей территории Москвы. Они помогают не только выявлять признаки незаконного строительства, нецелевого использования земли и захламления с точностью до 70%, но и изменить саму модель контроля, повышая ее прозрачность и проактивность.

Для выявления нарушений используются свыше 30 тысяч камер видеонаблюдения, регистратор на служебных автомашинах, дроны и данные спутниковой съемки. Каждый месяц обрабатываются более 2 млн фотографий, а удаленно выявляются свыше 60% ключевых нарушений, рассказали городские власти.

