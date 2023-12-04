Верховный суд РФ признал законной конфискацию автомобиля у супругов
Верховный суд РФ признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже с учётом того, что транспортное средство является совместным имуществом супругов, пишут «Известия».
Поводом для разбирательства стало наказание, которое было назначено мужчине из Марий Эл. В октябре 2022 года за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения он лишился водительских прав и получил 400 часов обязательных работ.
Кроме того, был конфискован автомобиль нарушителя, который находился в долевой собственности и его супруги. В связи с этим мужчина обратился с кассационной жалобой и решение было отменено. Однако замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал отмену в Верховном суде.
В итоге Верховный суд постановил, что у кассационного суда не было оснований для отмены конфикации. Поясняется, что супруга нарушителя может обратиться в суд с иском об освобождении машины от ареста, либо потребовать выделения принадлежащей ей доли.
Ранее Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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