Верховный суд поддержал клиентку банка, перечислившую миллион постороннему

Верховный суд России постановил пересмотреть дело жительницы Казани, ошибочно перечислившей миллион рублей незнакомому человеку.

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Женщина взяла кредит на ремонт квартиры и пыталась перевести исполнителю миллион для приобретения стройматериалов. Она ввела неправильный номер телефона и деньги ушли постороннему.

Банк не смог вернуть средства, сославшись на невозможность отмены операции. Суд первой инстанции отклонил жалобу истицы, но Верховный суд поручил пересмотреть дело.

Ранее сотрудники полиции задержали пять подозреваемых по делу о хищении почти миллиарда рублей у «Агентства по страхованию вкладов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ДеньгиБанкиВерховный Суд РФ

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