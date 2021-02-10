Верховный суд РФ принял иск об отмене масочного режима
10 февраля 202119:16
Верховный суд РФ принял исковое заявление о признании недействительным постановления об обязательном масочном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 22 мая 2020 года, согласно которому граждане обязаны использовать антисептики, защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
В Верховном суде уточнили, что рассмотрение иска запланировано на 1 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине
- Путин проведёт встречу с Лукашенко
- Продажи музыки Мэнсона выросли после обвинений в сексуальном насилии
- РПФИ заявил о наличии подтверждения подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС
- ВОЗ сохраняет для России рекомендацию носить защитные маски
10 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru