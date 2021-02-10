Верховный суд РФ принял иск об отмене масочного режима

Отмечается, что речь идёт о постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 22 мая 2020 года, согласно которому граждане обязаны использовать антисептики, защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

В Верховном суде уточнили, что рассмотрение иска запланировано на 1 апреля.

