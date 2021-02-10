Верховный суд РФ принял иск об отмене масочного режима

Верховный суд РФ принял исковое заявление о признании недействительным постановления об обязательном масочном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова: Требование носить маски не отменяется

Отмечается, что речь идёт о постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 22 мая 2020 года, согласно которому граждане обязаны использовать антисептики, защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

В Верховном суде уточнили, что рассмотрение иска запланировано на 1 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорЗащитная маскаИскВерховный Суд РФ
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