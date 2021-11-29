В казанском ТЦ посетитель напал на охранника с ножом из-за QR-кода
Посетитель одного из торговых центров в Казани напал на охранника после просьбы показать QR-код о статусе по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Татарстана.
После нападения мужчина доставлен в отдел полиции. Охранник был госпитализирован с ранением.
Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Удача». Подробности произошедшего устанавливаются.
Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это вызвало массу инцидентов в общественном транспорте и акции протеста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней
- «Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
- Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов
- «Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ в добавленное время
- США не планируют новых ограничений из-за «омикрона»
- Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе
- Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко
- Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде
- Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»
- Джек Дорси подтвердил свой уход с поста главы Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru