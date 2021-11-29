В казанском ТЦ посетитель напал на охранника с ножом из-за QR-кода

Посетитель одного из торговых центров в Казани напал на охранника после просьбы показать QR-код о статусе по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Татарстана.

После нападения мужчина доставлен в отдел полиции. Охранник был госпитализирован с ранением.

Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Удача». Подробности произошедшего устанавливаются.

Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это вызвало массу инцидентов в общественном транспорте и акции протеста.

