Трамп пообещал в течение двух недель решить вопрос об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших двух недель определить, будет ли страна наносить удар по Ирану. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.
По ее словам, глава государства рассматривает возможные дипломатические контакты с Тегераном и связывает свое решение с их перспективами.
Как сообщила Левитт, Трамп указал, что вероятность начала переговоров с Ираном сохраняется, и именно с этим связан выбор временных рамок для окончательного решения.
Она уточнила, что это прямое заявление президента, переданное журналистам от его имени, передает «Радиоточка НСН».
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