Трамп пообещал в течение двух недель решить вопрос об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших двух недель определить, будет ли страна наносить удар по Ирану. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, глава государства рассматривает возможные дипломатические контакты с Тегераном и связывает свое решение с их перспективами.