Трамп пообещал в течение двух недель решить вопрос об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших двух недель определить, будет ли страна наносить удар по Ирану. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, глава государства рассматривает возможные дипломатические контакты с Тегераном и связывает свое решение с их перспективами.

СМИ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану

Как сообщила Левитт, Трамп указал, что вероятность начала переговоров с Ираном сохраняется, и именно с этим связан выбор временных рамок для окончательного решения.

Она уточнила, что это прямое заявление президента, переданное журналистам от его имени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры