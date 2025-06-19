Кремль назвал неприемлемыми призывы к смене власти в Иране

Москва считает недопустимыми обсуждения на Западе, касающиеся возможного свержения власти в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT.

По его словам, сама постановка вопроса о смене режима в Тегеране вызывает решительное неприятие у российской стороны. Песков подчеркнул, что как обсуждение подобных сценариев, так и любые действия в этом направлении считаются в Кремле абсолютно неприемлемыми.

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Он напомнил, что во время недавней встречи президента Владимира Путина с главами международных информагентств российский лидер отказался комментировать этот вопрос, подчеркнув, что даже обсуждать такую тему не намерен.

По словам Пескова, эта позиция отражает отношение Москвы к попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияИранДмитрий Песков

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