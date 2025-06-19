Кремль назвал неприемлемыми призывы к смене власти в Иране
Москва считает недопустимыми обсуждения на Западе, касающиеся возможного свержения власти в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT.
По его словам, сама постановка вопроса о смене режима в Тегеране вызывает решительное неприятие у российской стороны. Песков подчеркнул, что как обсуждение подобных сценариев, так и любые действия в этом направлении считаются в Кремле абсолютно неприемлемыми.
Он напомнил, что во время недавней встречи президента Владимира Путина с главами международных информагентств российский лидер отказался комментировать этот вопрос, подчеркнув, что даже обсуждать такую тему не намерен.
По словам Пескова, эта позиция отражает отношение Москвы к попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства, передает «Радиоточка НСН».
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