СМИ: США и Иран провели тайные переговоры на фоне обострения в регионе

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров в попытке найти дипломатическое решение обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства утверждают, что контакты между сторонами активизировались после начала израильских ударов по территории Ирана на прошлой неделе. В ходе бесед Аракчи, как утверждается, дал понять, что Тегеран не намерен возвращаться к переговорам с Вашингтоном, пока Израиль продолжает военные действия.