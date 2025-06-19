Кремль предупредил о риске эскалации в случае ударов США по Ирану
Москва считает, что возможное нанесение ударов США по территории Ирана приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии RT.
По словам представителя Кремля, такой шаг был бы глубоко ошибочным и лишь усилит нестабильность в регионе. Песков подчеркнул, что Москва рассматривает американские военные планы как фактор, способный вызвать «существенную эскалацию» и значительно осложнить обстановку.
Ранее CBS сообщал, что США могут присоединиться к израильской операции против иранских ядерных объектов в случае соответствующего решения президента Дональда Трампа.
По данным The Wall Street Journal, американский лидер уже утвердил план атаки, однако окончательное распоряжение пока не отдал, передает «Радиоточка НСН».
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