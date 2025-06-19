СМИ: США готовятся к возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана

Иран сохраняет военный потенциал, позволяющий заблокировать Ормузский пролив и ограничить действия американского флота в Персидском заливе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе недавних совещаний в администрации США высокопоставленные военные подчеркнули необходимость учитывать риск минирования пролива в случае обострения конфликта с Тегераном. В качестве одного из возможных сценариев рассматривается ответ Ирана на участие Вашингтона в ударах по его территории.