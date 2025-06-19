СМИ: США готовятся к возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана
Иран сохраняет военный потенциал, позволяющий заблокировать Ормузский пролив и ограничить действия американского флота в Персидском заливе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе недавних совещаний в администрации США высокопоставленные военные подчеркнули необходимость учитывать риск минирования пролива в случае обострения конфликта с Тегераном. В качестве одного из возможных сценариев рассматривается ответ Ирана на участие Вашингтона в ударах по его территории.
Американские военные считают, что в распоряжении иранских сил остаются сотни баллистических ракет, сильный военно-морской флот и боевые подразделения, способные действовать по всему региону.
Особую угрозу, по оценке экспертов, представляют морские мины различного типа — от простых магнитных, устанавливаемых вручную, до высокотехнологичных донных устройств, реагирующих на движение кораблей с помощью комбинации сенсоров. Такие мины могут использоваться для изоляции американских минных тральщиков, базирующихся в заливе. По информации NYT, на данный момент в регионе находятся четыре корабля данного класса, передает «Радиоточка НСН».
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