Верховный суд предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях

Также Верховный суд РФ и Минюст подготовили проект закона об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Она отметила, что такую меру предлагается избирать в случае внесения залога «в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба».

Ранее в РФ предложили объявить амнистию для осужденных по экономическим статьям, передает «Радиоточка НСН».

