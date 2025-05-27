Верховный суд предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях

Верховный суд предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

Отмечается, что судьям в обязательном порядке необходимо оценивать вариант избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности.

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Также Верховный суд РФ и Минюст подготовили проект закона об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Она отметила, что такую меру предлагается избирать в случае внесения залога «в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба».

Ранее в РФ предложили объявить амнистию для осужденных по экономическим статьям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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