Верховный суд предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях
Верховный суд предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
Отмечается, что судьям в обязательном порядке необходимо оценивать вариант избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности.
Также Верховный суд РФ и Минюст подготовили проект закона об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.
Она отметила, что такую меру предлагается избирать в случае внесения залога «в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба».
Ранее в РФ предложили объявить амнистию для осужденных по экономическим статьям, передает «Радиоточка НСН».
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