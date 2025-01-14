Минюст РФ предложил увеличить штрафы по 36 статьям УК РФ из-за инфляции
Минюст РФ предложил увеличить штрафы по 36 статьям УК РФ из-за инфляции, информация размещена на сайте проектов нормативных правовых актов.
Так, предлагается актуализировать штрафы за экономические преступления, нарушения авторских прав, а также за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
В министерстве указали, что штрафы не пересматривались более 20 лет, мера необходима для адаптации системы штрафов.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП РФ, повышающие штрафы для водителей, в среднем они вырастут в 1,5 раза. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2025 года. В частности, штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и непристёгнутый ремень увеличатся с одной до полутора тысяч рублей. Превышение скорости обойдётся нарушителю в сумму от 750 до 7 500 тысячи рублей в зависимости от порогового значения. Сейчас минимум составляет 500 рублей, а максимум - 5 000 рублей.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер многих штрафов не менялся более десяти лет, а уровень жизни и цены при этом выросли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru