В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию
Административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, зарегистрирован в Верховном суде. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем. По данным агентства, это уже повторный аналогичный иск. Ранее суд отклонил подобный иск от Виктора Мещеринова.
В настоящее время иск Рудяка зарегистрирован, решение о его принятии в производство примет судья. Административным ответчиком по делу в случае его принятия выступит Владимир Путин, уточняет агенство.
Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня по 1 июля.
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