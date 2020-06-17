В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию

Отмечается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем. По данным агентства, это уже повторный аналогичный иск. Ранее суд отклонил подобный иск от Виктора Мещеринова.

В настоящее время иск Рудяка зарегистрирован, решение о его принятии в производство примет судья. Административным ответчиком по делу в случае его принятия выступит Владимир Путин, уточняет агенство.

Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня по 1 июля.

