Верховный суд не стал запрещать плакать на заседании

Плакать в суде не запрещено, слезы не смогут стать основанием для отмены вердикта присяжных. Об этом говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

Такое решение было принято судом после рассмотрения кассационной жалобы бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова, который был приговорен к 16 годам колонии за жестокое убийство экс-жены. Осужденный пытался обратить внимание суда на то, что потерпевшая – другая его бывшая жена, у которой по его поручению сожгли машину – своим плачем якобы оказывала на присяжных давление, вызывая сочувствие.

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Однако Верховный суд посчитал такие доводы несостоятельными, надуманными, их также невозможности доказать.

Как выяснило следствие, в январе 2019 года Бирюков убил свою супругу в гараже, забив ее молотком по голове. Затем мужчина со своим подельником отвез ее тело в лес и закопал. В 2016 году бывший адвокат организовал поджог машины своей другой бывшей жены.

После задержания Бирюков был лишен адвокатского статуса.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Верховный Суд РФ
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