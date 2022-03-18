Верховный суд не стал запрещать плакать на заседании

Плакать в суде не запрещено, слезы не смогут стать основанием для отмены вердикта присяжных. Об этом говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

Такое решение было принято судом после рассмотрения кассационной жалобы бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова, который был приговорен к 16 годам колонии за жестокое убийство экс-жены. Осужденный пытался обратить внимание суда на то, что потерпевшая – другая его бывшая жена, у которой по его поручению сожгли машину – своим плачем якобы оказывала на присяжных давление, вызывая сочувствие.