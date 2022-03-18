Верховный суд не стал запрещать плакать на заседании
Плакать в суде не запрещено, слезы не смогут стать основанием для отмены вердикта присяжных. Об этом говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.
Такое решение было принято судом после рассмотрения кассационной жалобы бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова, который был приговорен к 16 годам колонии за жестокое убийство экс-жены. Осужденный пытался обратить внимание суда на то, что потерпевшая – другая его бывшая жена, у которой по его поручению сожгли машину – своим плачем якобы оказывала на присяжных давление, вызывая сочувствие.
Однако Верховный суд посчитал такие доводы несостоятельными, надуманными, их также невозможности доказать.
Как выяснило следствие, в январе 2019 года Бирюков убил свою супругу в гараже, забив ее молотком по голове. Затем мужчина со своим подельником отвез ее тело в лес и закопал. В 2016 году бывший адвокат организовал поджог машины своей другой бывшей жены.
После задержания Бирюков был лишен адвокатского статуса.
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