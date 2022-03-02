В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего

Текст клятвы будет таким:

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на гражданскую службу Российской Федерации, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!

Клянусь:

уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято

соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации;

быть честным и неподкупным;

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан;

достойно исполнять возложенные на меня должностные обязанности,

хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации, верно служить народу!»

Отмечается, что законопроект может дополнить федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас такую присягу должны приносить судьи Конституционного суда, Верховного суда, федеральные судьи и генеральный прокурор.

Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2023 года.

