В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего
Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы фракции «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект о присяге гражданского служащего. Документ опубликован в думской электронной базе.
Текст клятвы будет таким:
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на гражданскую службу Российской Федерации, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято
соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации;
быть честным и неподкупным;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан;
достойно исполнять возложенные на меня должностные обязанности,
хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации, верно служить народу!»
Отмечается, что законопроект может дополнить федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас такую присягу должны приносить судьи Конституционного суда, Верховного суда, федеральные судьи и генеральный прокурор.
Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2023 года.
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