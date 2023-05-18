Верховный суд напомнил уклонистам о наказании за симуляцию
Пленум Верховного суда РФ постановил, что симуляция болезни или причинение себе повреждений с целью уклониться от военной службы, предусматривают уголовную ответственность.
В постановлении говорится, что за подобные действия, равно как и за подлог документов или иной обман, предусмотрено наказание по статье 339 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей военной службы».
В частности, за временное уклонение предусмотрено до года содержания в дисциплинарной части, за полное освобождение от службы - до семи лет лишения свободы. Если попытка уклонения была совершена во время военного конфликта, то можно отправиться в тюрьму на срок от пяти до 10 лет.
При этом уголовная ответственность грозит и пособнику, который нанёс травму военнослужащему. В этом случае его накажут как за пособничество в уклонении, так и, например, по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru