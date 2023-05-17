Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Реестр военнообязанных заработает в России к осеннему призыву. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В Минцифры допустили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Ранее Минцифры предложило до конца года создать и апробировать единый реестр для подлежащих воинскому учету.

«Заработает быстро, я думаю. … В рамках осеннего призыва мы планировали», — цитирует министра РИА Новости.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток для явки в военкомат, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссия

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