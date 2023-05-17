Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Число погибших в ДТП на 100 тысяч населения снизилось в Москве в три раза В Москве задержали трёх женщин за попытку продать младенца Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство в формате «от дома до дома» Объявлены победители конкурса грантов для НКО, которые помогают участникам СВО Памятник Дарье Дугиной появится в Миусском сквере Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае