Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
Реестр военнообязанных заработает в России к осеннему призыву. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Ранее Минцифры предложило до конца года создать и апробировать единый реестр для подлежащих воинскому учету.
«Заработает быстро, я думаю. … В рамках осеннего призыва мы планировали», — цитирует министра РИА Новости.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток для явки в военкомат, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru