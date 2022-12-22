Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России

Верховный суд РФ ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что решение было вынесено 18 августа 2022 года, а 20 декабря апелляционная инстанция признала его законным.

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Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать организацию из-за «грубых неустранимых нарушений законодательства РФ».

Сообщается об неуставной деятельности ФМР – проведение семи международных турниров по смешанным единоборствам в 2018-2020 годах, также были нарушения в использовании печати и бланков организации.

Ранее президент федерации Вадим Кожинов исковые требования не признал и просил суд отклонить иск.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЛиквидацияМигрантыСуд
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