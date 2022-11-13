Депутаты Госдумы обсудят поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку, в соответствии с которой россиянин может лишиться приобретённого гражданства за попытки дискредитировать армию России, передает РИА Новости.
Новая поправка расширяет список преступлений, за которые будут лишать гражданства. Речь идет о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации – в соответствии с ч. 1 ст.280 УК России или публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий – по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса.
Также приобретённого гражданства россиянин может лишиться из-за своих действий, угрожающих безопасности страны.
Надругательство над российскими флагом и гербом тоже является основанием для лишения гражданства страны.
Законопроект уже прошел первое чтение. Законопроект также расширяет полномочия президента России по определению категорий граждан, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства.
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