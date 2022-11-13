Депутаты Госдумы обсудят поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России

Новая поправка расширяет список преступлений, за которые будут лишать гражданства. Речь идет о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации – в соответствии с ч. 1 ст.280 УК России или публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий – по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса.

Также приобретённого гражданства россиянин может лишиться из-за своих действий, угрожающих безопасности страны.

Надругательство над российскими флагом и гербом тоже является основанием для лишения гражданства страны.

Законопроект уже прошел первое чтение. Законопроект также расширяет полномочия президента России по определению категорий граждан, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства.

