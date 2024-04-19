Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов

В ведомстве напомнили, что дело по статье «публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма» было возбуждено из-за театральной пьесы «Финист ясный сокол».

По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий, в котором психолого-лингвистическая экспертиза выявила признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности, а Беркович поставила по нему спектакль.

«Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - заключили в прокуратуре.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) на предмет оправдания терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТерроризмОбвинениеУголовное ДелоПрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры