Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович

В ведомстве напомнили, что дело по статье «публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма» было возбуждено из-за театральной пьесы «Финист ясный сокол».

По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий, в котором психолого-лингвистическая экспертиза выявила признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности, а Беркович поставила по нему спектакль.

«Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - заключили в прокуратуре.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) на предмет оправдания терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».