Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ведомстве напомнили, что дело по статье «публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма» было возбуждено из-за театральной пьесы «Финист ясный сокол».
По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий, в котором психолого-лингвистическая экспертиза выявила признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности, а Беркович поставила по нему спектакль.
«Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - заключили в прокуратуре.
Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) на предмет оправдания терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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