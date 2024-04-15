Беркович и Петрийчук включили в список террористов и экстремистов

Режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов

«Беркович Евгения Борисовна, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград; Петрийчук Светлана Александровна, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР», - указано в списке.

Попадание в данный перечень Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов американского сенатора Линдси Грэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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