Беркович и Петрийчук включили в список террористов и экстремистов
Режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
«Беркович Евгения Борисовна, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград; Петрийчук Светлана Александровна, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР», - указано в списке.
Попадание в данный перечень Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов американского сенатора Линдси Грэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест
- Автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала
- ХК «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина-2024
- Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля
- Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Руане
- NYT: Tesla сократит 14 тысяч сотрудников для снижения расходов
- Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»
- Адвокаты попросили отпустить Портнягина под залог 10 млн рублей
- Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов
- Беркович и Петрийчук включили в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru