Беркович и Петрийчук включили в список террористов и экстремистов

Уровень реки Тобол у Кургана поднялся за10 часов на 63 см Путин поддержал решение волгоградского губернатора Бочарова идти на новый срок ВС РФ впервые уничтожили станцию РЭБ «Хмара» ВСУ РЖД подписали договор на поставку первых двух поездов для ВСМ Москва - Петербург Первый Всероссийский фестиваль нацтеатров РФ открылся в Калмыкии