Венгрия выдала России обвиняемого в мошенничестве на 80 миллионов рублей

Гражданин РФ Дмитрий Черток, обвиняемый в мошенничестве почти на 80 млн рублей, будет доставлен в Москву из Венгрии в четверг. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре.

Черток - сын бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока. В России он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело за использование поддельного QR-кода

Следствие считает, что в декабре 2014 года Черток, будучи бенефициаром ЗАО «Внуково Техникс», подготовил с сообщниками поддельные договоры цессии между «Внуково Техникс» и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». В соответствии с ними в распоряжение ЗАО «Внуково Техникс» поступили противообледенительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики якобы в качестве погашения задолженности. Затем эта спецтехника была реализована.

Ущерб от действий Чертока и его сообщников оценивается в более 79 млн рублей, отметили в ведомстве.

В июле 2019 года Чертока, объявленного в международный розыск, задержали в Венгрии, передает RT. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче в Россию.

Ранее МВД раскрыло шесть схем, которые предпочитают российские телефонные мошенники, передает Ura.ru.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:МошенникиВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры