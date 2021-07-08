Венгрия выдала России обвиняемого в мошенничестве на 80 миллионов рублей

Следствие считает, что в декабре 2014 года Черток, будучи бенефициаром ЗАО «Внуково Техникс», подготовил с сообщниками поддельные договоры цессии между «Внуково Техникс» и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». В соответствии с ними в распоряжение ЗАО «Внуково Техникс» поступили противообледенительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики якобы в качестве погашения задолженности. Затем эта спецтехника была реализована.

Ущерб от действий Чертока и его сообщников оценивается в более 79 млн рублей, отметили в ведомстве.

В июле 2019 года Чертока, объявленного в международный розыск, задержали в Венгрии, передает RT. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче в Россию.

Ранее МВД раскрыло шесть схем, которые предпочитают российские телефонные мошенники, передает Ura.ru.



