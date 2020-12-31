Венгрия отказалась от закупки вакцины «Спутник V»
Венгрия отказалась закупать у России вакцину «Спутник V», государство намерено использовать механизмы поставок Евросоюза или прямые закупки из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии.
Отмечается, что венгерские власти отказались от закупки российской вакцины из-за недостаточных производственных мощностей.
Ранее Венгрия сообщила о получении 6 тысяч доз российской вакцины.
В ноябре в государство поступили первые пробные образцы российского препарата. Отмечалось, что медики Венгрии получили все данные о «Спутнике V» и удостоверились в соответствии вакцины протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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