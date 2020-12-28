Венгрия получила шесть тысяч доз российской COVID-вакцины

Власти Венгрии сообщили о получении шести тысяч доз российской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые пробные образцы российской вакцины Венгрия получила еще в ноябре. Помимо российской Венгрия получит китайскую и израильскую вакцину.

Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз.





