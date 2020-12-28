Венгрия получила шесть тысяч доз российской COVID-вакцины
Власти Венгрии сообщили о получении шести тысяч доз российской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Первые пробные образцы российской вакцины Венгрия получила еще в ноябре. Помимо российской Венгрия получит китайскую и израильскую вакцину.
Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Великобритания установила новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19
- Восемь жителей ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19
- СМИ подсчитали летальность коронавируса в России в ноябре
- Экс-главу «БТА банка» Аблязова заочно приговорили к 15 годам заключения
- В Центре Гамалеи назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru