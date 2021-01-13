Венесуэла зарегистрировала «Спутник V» для экстренного использования
Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте препарата.
Отмечается, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях. Международные партнёры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Китае, Южной Корее и других государствах будут способствовать поставкам препарата.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник V» — «важная часть национальных портфелей вакцин» в латиноамериканских странах. Фонд в ближайшие недели ожидает новых соглашений по вакцине с другими государствами региона.
В конце декабря Венесуэла подписала контракт на приобретение «Спутника V» для вакцинации 10 млн граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru