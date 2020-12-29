Венесуэла подписала контракт на поставки российской вакцины «Спутник V»

Венесуэла подписала контракт на приобретение российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Telesur.

Отмечается, что Венесуэла закупит препарат для вакцинации 10 млн граждан.

По словам вице-президента, российская вакцина безопасна, и власти готовы как можно скорее начать вакцинацию населения.

Как отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, подписание контракта на поставки вакцины стало итогом работы медиков Венесуэлы, которые проводили клинические испытания препарата.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработал российский центр имени Гамалеи.

Вакцинация «Спутником V» проходит в России, Белоруссии и Аргентине, клинические испытания препарата продолжаются в Индии, ОАЭ и Бразилии.



