Венесуэла подписала контракт на поставки российской вакцины «Спутник V»
Венесуэла подписала контракт на приобретение российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Telesur.
Отмечается, что Венесуэла закупит препарат для вакцинации 10 млн граждан.
По словам вице-президента, российская вакцина безопасна, и власти готовы как можно скорее начать вакцинацию населения.
Как отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, подписание контракта на поставки вакцины стало итогом работы медиков Венесуэлы, которые проводили клинические испытания препарата.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработал российский центр имени Гамалеи.
Вакцинация «Спутником V» проходит в России, Белоруссии и Аргентине, клинические испытания препарата продолжаются в Индии, ОАЭ и Бразилии.
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