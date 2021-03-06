Венесуэла начнет вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm 8 марта

Венесуэла 8 марта начнет вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm. Об этом в ходе своего выступления сообщил президент страны Николас Мадуро.

В Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V»

«В понедельник начнется применение китайской вакцины», — цитирует главу государства ТАСС.

Кроме того, Мадуро выразил надежду начать массовую вакцинацию граждан Венесуэлы в апреле.

Ранее республика получила 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, применение которой было одобрено 2 марта.

Венесуэла 18 февраля начала вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

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ФОТО: pixabay.com
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