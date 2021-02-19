В Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V»
Венесуэльские врачи приступили к вакцинации местных жителей от COVID-19 вакциной «Спутник V» российского производства, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Первой, кто получил вакцину "Спутник V", стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда», - написал он в твиттере. Глава государства опубликовал фото и видеоролик, на которых видно, как женщине делают укол препаратом.
Мадуро выразил удовлетворение ходом первой фазы вакцинации.
Ранее Мадуро на пресс-конференции подтвердил, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
По словам президента, он и его жена Сесилия привьются, как только появится такая возможность.
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