В Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V»

Венесуэльские врачи приступили к вакцинации местных жителей от COVID-19 вакциной «Спутник V» российского производства, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Первой, кто получил вакцину "Спутник V", стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда», - написал он в твиттере. Глава государства опубликовал фото и видеоролик, на которых видно, как женщине делают укол препаратом.

Мадуро анонсировал скорую доставку первых доз «Спутник V» в Венесуэлу

Мадуро выразил удовлетворение ходом первой фазы вакцинации.

Ранее Мадуро на пресс-конференции подтвердил, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По словам президента, он и его жена Сесилия привьются, как только появится такая возможность.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаВенесуэла
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