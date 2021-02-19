В Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V»

Мадуро выразил удовлетворение ходом первой фазы вакцинации.

Ранее Мадуро на пресс-конференции подтвердил, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По словам президента, он и его жена Сесилия привьются, как только появится такая возможность.

