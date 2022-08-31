Венедиктов* заявил, что прощание с Горбачёвым состоится 3 сентября

Бывший главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что прощание с президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится 3 сентября, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Михалев
ТЕГИ:СССРСмертьПрощаниеМихаил Горбачев
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